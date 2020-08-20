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Büyükşehirden sulama kooperatiflerine boru desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sulama kooperatiflerine boru ve ek parça desteği sağlandı.

Büyükşehirden sulama kooperatiflerine boru desteği
20.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:24

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sulama kooperatiflerine boru ve ek parça desteği sağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki üreticilere destek vermek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye Sulama Kooperatifine 110mm/6atü 1000 metre boru ve ek parçaları ile Akhisar ilçesine bağlı Harmandalı Palazdede Sulama Kooperatifine 110mm/6atü 1500 metre toplam 2500 metre boru yardımı yapıldı.

S.S. Saruhanlı Nuriye Sulama Kooperatifi Başkanı Süleyman Özdoğan, boruların ve ek parçaların tesisleri için oldukça faydalı olacağını, belirli bir bölümünün atıl durumda bulunduğu tesisin bu yardımla faal hale geleceğini ve 250 dekar daha alanın sulanabilir arazi vasfı kazanacağını belirtti. Özdoğan, "Verilen bu yardımlar için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sayın Yılmaz Usta ve ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

Akhisar'dan teşekkür

Akhisar Palazdede Sulama Kooperatifi Başkanı Süleyman Arkan ise, "Kooperatif imkanlarıyla yeni açmış olduğumuz sondaj kuyusunu devreye alarak yaklaşık olarak 300 dekar zeytin bahçelerini sulamaya açacağız. Buna imkan sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. Ayrıca dilekçe vermemden yaklaşık 5 gün gibi kısa bir sürede araziyi çalışmalarını hızla tamamlayıp bu yardımı almama öncülük eden ve yardımlarını esirgemeyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sayın Yılmaz Usta ve ekiplerine teşekkür ederim. İyi ki Büyükşehir, iyi ki Cengiz Başkan" diye konuştu.

"Desteğimiz devam edecek"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Yaşanan Covid-19 pandemi sürecinde tarımsal üretim oldukça önem arz ediyor. Tarımsal devamlılığının sağlanması için kooperatif ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Elimizden gelen desteği gösterip üreticilerimizin üretim sezonunda sorun yaşamamaları için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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