Büyükşehirden Su Tankeri Yardımı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Suriye'nin Cerablus, El Bab, Bzaa ve Kabbasin ilçelerinde su ihtiyacının karşılanabilmesi için Gaziantep Valiliğine 3 su tankeri hibe edilmesi kararı aldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunulan Başkanlık yazısında, Gaziantep Valiliğinin İçişleri Bakanlığına yazı göndererek hayatın normalleştirilmesi faaliyetlerinin sürdürüldüğü Suriye'nin Cerablus, El Bab, Bzaa ve Kabbasin ilçelerinde su kaynaklarının yetersiz kalmasından dolayı, halkın su ihtiyacını karşılamak üzere belediyelerden su tankeri gönderilmesini talep ettiği belirtildi.



Bu doğrultuda, ASKİ Genel Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edilecek 3 su tankerinin Gaziantep Valiliğine hibe edilmesi teklif edildi. Başkanlık yazısı Mecliste oy birliğiyle kabul edildi.