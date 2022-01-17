Büyükşehirden sokak hayvanlarına mama desteği - Haberler
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Büyükşehirden sokak hayvanlarına mama desteği

Büyükşehirden sokak hayvanlarına mama desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ordu'yu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Büyükşehir Belediyesi ekipleri besleme çalışması gerçekleştiriyor.

ORDU (İHA) - Ordu'yu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Büyükşehir Belediyesi ekipleri besleme çalışması gerçekleştiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıl boyunca sokak hayvanları için devam ettirdiği mama desteğini, havaların soğuduğu bu dönemde de sürdürüyor. Bu kapsamda, Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası çalışmalarını sıklaştıran ekipler, sokak hayvanlarının bulunabileceği noktalara mama bırakıyor. Böylelikle çetin geçen kış mevsiminde sokak hayvanlarının hayata tutunması sağlanıyor.

Kış mevsiminin zor şartlarından en çok sokak hayvanlarının etkilenmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi, periyodik olarak devam eden mama desteğine kar yağışı ile birlikte daha da arttırdı. - ORDU

Büyükşehirden sokak hayvanlarına mama desteği

Büyükşehirden sokak hayvanlarına mama desteği

Büyükşehirden sokak hayvanlarına mama desteği

Büyükşehirden sokak hayvanlarına mama desteği

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Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Ordu, kar, Yerel, Haber

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