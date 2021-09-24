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Büyükşehirden Servis Şoförlerine Eğitim

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehirden Servis Şoförlerine Eğitim

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı okulların açılmasıyla birlikte okul servis aracı şoförlerine eğitim semineri verdi.

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı okulların açılmasıyla birlikte okul servis aracı şoförlerine eğitim semineri verdi.

Eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis aracı şoförlerine eğitim semineri verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından verilen seminere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Emniyet ve Jandarma yetkilileri, Şoförler Odası temsilcileri, okul servis aracı şoförleri katıldı. Menteşe Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim seminerde İlgili Bakanlıkça yayımlanan yönetmelik kapsamında bulunması gereken teknik özellikler, çalışma ve güzergah izin belgelerinin alınması sürecinde izlenecek süreç hakkında bilgilendirme yapıldı.

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