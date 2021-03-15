Büyükşehirden Sarıgöl'e ziyaret
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Büyükşehirden Sarıgöl'e ziyaret

15.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:08
Büyükşehirden Sarıgöl'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Sarıgöl Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Sarıgöl Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu ile birlikte Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Selçuk'a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve Sarıgöl Belediyesinin eğitim hizmetleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Büyükşehir heyeti, Sarıgöl Belediyesi ziyaretinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Hizmet Binasını da ziyaret ederek, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan ve personelle bir araya geldi. - MANİSA

Büyükşehirden Sarıgöl'e ziyaret
Büyükşehirden Sarıgöl'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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