Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında dayanışmayı sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ramazan ayı boyunca filyasyon ekiplerine iftar, ihtiyaç sahiplerine ise hem iftar hem de sahur yemeği dağıtıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ramazan ayı boyunca filyasyon ekiplerine iftar, ihtiyaç sahiplerine ise hem iftar hem de sahur yemeği dağıtıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en yoğun olduğu ramazan ayının bereketini sofralara taşıyor.

Ramazanın ilk gününden itibaren 65 yaşından büyük, hiçbir sosyal güvencesi olmayan, geliri bulunmayan, bakacak kimsesi olmayan yaşlılara ve Kayseri Valiliği tarafından otelde barınma hizmeti verilen vatandaşlara hem iftar hem de sahur kahvaltısı ikram ediliyor.

Filyasyon ekiplerinin de yanında olan Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında da onları unutmayarak, 300 kişiye günlük iftar ikram ediyor.

Ayrıca ekipler, 10 bin ihtiyaç sahibi aileye, gıda kolisi dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazan ayında da yardımlaşma ve dayanışmayı en üst seviyede sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, ramazanın bereketini sofralara taşımak için çeşitli faaliyetler yürüttüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin