Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında dayanışmayı sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında dayanışmayı sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında dayanışmayı sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ramazan ayı boyunca filyasyon ekiplerine iftar, ihtiyaç sahiplerine ise hem iftar hem de sahur yemeği dağıtıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ramazan ayı boyunca filyasyon ekiplerine iftar, ihtiyaç sahiplerine ise hem iftar hem de sahur yemeği dağıtıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en yoğun olduğu ramazan ayının bereketini sofralara taşıyor.

Ramazanın ilk gününden itibaren 65 yaşından büyük, hiçbir sosyal güvencesi olmayan, geliri bulunmayan, bakacak kimsesi olmayan yaşlılara ve Kayseri Valiliği tarafından otelde barınma hizmeti verilen vatandaşlara hem iftar hem de sahur kahvaltısı ikram ediliyor.

Filyasyon ekiplerinin de yanında olan Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında da onları unutmayarak, 300 kişiye günlük iftar ikram ediyor.

Ayrıca ekipler, 10 bin ihtiyaç sahibi aileye, gıda kolisi dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazan ayında da yardımlaşma ve dayanışmayı en üst seviyede sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, ramazanın bereketini sofralara taşımak için çeşitli faaliyetler yürüttüklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında dayanışmayı sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında dayanışmayı sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında dayanışmayı sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Onlarca kişi Melek İpek ile çalışmak istiyor, toplum olarak sahiplenildi,
Onlarca kişi Melek İpek ile çalışmak istiyor, toplum olarak sahiplenildi,
Ramazan davulcusunu kanlı çarşafla korkuttular
Ramazan davulcusunu kanlı çarşafla korkuttular
Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında dayanışmayı sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:36:40. #1.15#

title