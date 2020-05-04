Büyükşehirden Ramazan ayına özel online yemek tarifleri
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Büyükşehirden Ramazan ayına özel online yemek tarifleri

Büyükşehirden Ramazan ayına özel online yemek tarifleri
04.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:34

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşların daha verimli, kaliteli ve sağlıklı zaman geçirmesi için online hizmetlerine devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşların daha verimli, kaliteli ve sağlıklı zaman geçirmesi için online hizmetlerine devam ediyor. Büyükşehir belediyesi bu kapsamda Ramazan ayı lezzetlerinin yer aldığı online yemek tarifleri programı yayınlamaya başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlara online hizmetleri devam ediyor. Daha öncelerden online olarak pilates, fizyoterapi ve tiyatro gibi bir çok hizmet sunan belediye, ramazan ayının da gelmesiyle, Ramazan ayı lezzetlerinin yer aldığı online yemek tarifleri programı yayınlamaya başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Aşçı Şefi ve Aşçılık Kurs Eğitmeni Metin Ayhan Yiğit tarafından verilen tarifler Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya başladı. Büyükşehir belediyesinin sosyal medya hesaplarının yanı sıra yerel televizyon kanallarından da vatandaşlarla buluşacak programda özelikle ramazan aylarına özel lezzetler ile pratik tarifler ve Denizli'ye özgü tatlar yer alacak.

İlk tarif Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan pidesi

İlk yayında tariflere ramazan aylarının vazgeçilmezi olan ramazan pidesi ile başlayan Ayhan Yiğit, "Evde kaldığımız bu zor günlerde halkımıza değişik tatlar sunmak amacıyla yemek çekimleri yapıyoruz. Farklı lezzetleri farklı şekilde sunmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz yemek tarifleri çok zor değil. Vatandaşlarımızın evde bulunan malzemelerle kolaylıkla yapılabilecek yemek tarifleri veriyoruz. Şimdiden herkese afiyet olsun diyor, ramazan ayınızı tebrik ediyorum" dedi.

"Siz evde kalın biz sizin için çalışıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise tüm hemşerilerinin ramazan ayını tebrik ederek, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evinde kalan vatandaşların daha kaliteli, verimli ve sağlıklı vakit geçirebilmesi için birçok online hizmet sunduklarını anlattı. Büyükşehir Belediyesinin Kovid-19 ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon ve yıkama gibi birçok çalışması olduğunu, vatandaşların bu kapsamda tüm hizmetlerden çok memnun olduğunu bildiren Başkan Zolan, "Görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanında olmak için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah kısa sürede bu zor günleri atlatacağız, sağlıklı günler yakındır. Siz evde kalın biz sizin için çalışıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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