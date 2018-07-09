Büyükşehirden Portatif Yüzme Havuzu

Aydın Büyükşehir Belediyesi sıcak havalarda çocuklarımız güvenle yüzebilsin diye üç ilçede daha portatif havuz kurup yüzme kursları düzenliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi çocukların ve gençlerin yüzme öğrenmesi ve güvenli bir şekilde yüzebilmeleri için yüzme kursları düzenlemeye devam ediyor. Bozdoğan ve Çine'deki yüzme havuzlarında başlanan kursların ardından 3 ilçede daha portatif havuz kurularak istekli çocuklar için yüzme kursları düzenleniyor.

Söke, Sultanhisar ve Karacasu'da portatif yüzme havuzları hazırlandı ve yüzme kursları başladı. Haftanın altı günü düzenlenecek olan yüzme kurslarından 9-13 yaş aralığındaki bütün çocuklar ücretsiz yararlanabiliyor. Yüzme kurslarına katılabilmeleri için çocukların velisiyle birlikte gelerek kursa kayıt yaptırması gerekiyor.

Çocukların bu kurslara katılarak hem yüzme öğrenmeleri hem de yaz tatillerini keyifli bir şekilde geçirmeleri çağrısında bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Her yıl birçok çocuğumuzun başına yüzme bilmediği için çeşitli olumsuzluklar geliyor. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde yüzüp eğlenebilmeleri için güvenli koşullarda, profesyonel eğitmenlerden yüzme eğitimi almaları gerekiyor. Alanında uzman yüzme öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımıza bu yıl da yüzmeyi öğreteceğiz. Çocuklarımızı ücretsiz kurslarımıza bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN