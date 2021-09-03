Büyükşehir Belediyesinden 750 otobüs şoförlerine hizmet içi eğitim
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Büyükşehir Belediyesinden 750 otobüs şoförlerine hizmet içi eğitim

Büyükşehir Belediyesinden 750 otobüs şoförlerine hizmet içi eğitim
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen "Özel Halk Otobüsü Şoförleri Eğitim Programı" kapsamında 750 şoföre eğitim verildi.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen "Özel Halk Otobüsü Şoförleri Eğitim Programı" kapsamında 750 şoföre eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK AŞ Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve Ulaşım AŞ ile Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası mensubu otobüs şoförlerinin katıldığı programda, psikolojik danışman Muhammed Ali Akdağ tarafından eğitim verildi.

Eğitimde, meslek etiği, öfke kontrolü, zor insanla diyalog, ikna, stres yönetimi gibi başlıklar ele alınırken, şoförlerin problemleri, çözümleri ve vatandaşa daha iyi hizmet vermenin yolları konuşuldu.

Etkinliğe katılan 750 özel halk otobüsü şoförüne 6 saat eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesinden 750 otobüs şoförlerine hizmet içi eğitim
Büyükşehir Belediyesinden 750 otobüs şoförlerine hizmet içi eğitim
Büyükşehir Belediyesinden 750 otobüs şoförlerine hizmet içi eğitim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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