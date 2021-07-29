Büyükşehir'den "Organik" Hizmet
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Büyükşehir'den "Organik" Hizmet

Büyükşehir'den 'Organik' Hizmet
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan organik lezzetlerin adresi Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı, 31 Temmuz Cumartesi gününden başlayarak haftada 3 gün Kayserililerle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan organik lezzetlerin adresi Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı, 31 Temmuz Cumartesi gününden başlayarak haftada 3 gün Kayserililerle buluşacak. Büyükşehir Belediyesi, Kayserililerin organik besinler ile sağlıklı beslenmesi için her türlü desteği sağlıyor. Buna göre Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk ve tek olan projelerinden Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'nın kapılarını bu hafta sonu açıyor. Haftada 3 gün yeniden hizmete açılacak olan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı, üretici ile tüketiciyi buluşturacak.

HER CUMARTESİ, PAZAR VE ÇARŞAMBA GÜNLERİ…

Sağlıklı ve doğal sebze ve meyve almak isteyen vatandaşların ilk adresi bu sene de Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı olacak. Doğal ve organik beslenmek isteyen tüketiciler her cumartesi, pazar ve çarşamba günleri 08. 00 -18. 00 saatleri arasında olmak üzere haftanın 3 günü pazara gelebilecekler. Diğer günlerde ise üreticiler bahçelerden rahatlıkla satış yapabilecek. Doğal Ürünler Pazarı'nda, domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul, maydonoz, semizotu, ekşimen, sumak, dere otunun yanı sıra menengiç, biberiye, ekinezya, adaçayı ve karpuz, kavun çilek, üzüm, acur, kelek ve kabak gibi ürünler bulunuyor. Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'nda tamamen doğal fidelerden insan sağlığına zarar vermeyen doğal ürünler elde edilerek, doğal gıdanın en kısa ve ucuz yoldan bir yandan tüketiciye ulaşması sağlanırken, diğer yandan ise sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Pazar yerlerinde sadece buradaki bahçelerde yetişen ürünler değil, bölgede yetişen tüm organik ürünlerin satışı yapılıyor.

Büyükşehir'den 'Organik' Hizmet
Büyükşehir'den 'Organik' Hizmet
Büyükşehir'den 'Organik' Hizmet
Büyükşehir'den 'Organik' Hizmet

Kaynak: Habermetre

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