Büyükşehirden muhtarlara kırtasiye desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki tüm mahalle muhtarlıklarına, vatandaşlara yönelik evrak işlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi desteği sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki tüm mahalle muhtarlıklarına, vatandaşlara yönelik evrak işlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi desteği sağladı.

Büyükşehir belediyesi, kısıtlı imkanlarla hizmet veren mahalle muhtarlarına, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla her yıl düzenli olarak sağladığı kırtasiye ve büro malzemesi desteğini bu yıl da sürdürdü. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü'nce, Kocaeli genelindeki 472 muhtarlığa gönderilen kolilerde, muhtarların gündelik işlerde kullandığı pilot ve tükenmez kalem, A4 şeffaf poşet dosya, ıstampa ve mürekkep, mekanizmalı geniş ve dar köşeli klasör, yapıştırıcı, A4 plastik telli dosya, diplomat zarfı, A4 fotokopi kağıdı ve Türk bayrağından oluşan malzemeler bulunuyor.

İlçelerdeki muhtarlık derneklerine teslim edilen koliler, buradan muhtarlar tarafından teslim alınmaya başlandı. Dağıtım programına Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Muhtarlıklar Şube Müdürü ve ilgili personeli katıldı. Belediye yetkilileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selamını ilettikleri muhtarların sorunlarını dinledi. Şu ana kadar muhtarlık hizmet bürolarına toplam 5 bin 800 plastik masa, 15 bin 700 plastik tabure, 16 bin 200 plastik sandalye ve 180 takım ofis mobilyası tedarik edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı