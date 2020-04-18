Büyükşehirden miniklere uzaktan eğitim
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Büyükşehirden miniklere uzaktan eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, dezavantajlı ailelerin çocuklarına verdiği psikososyal desteği korona virüs salgını nedeniyle evlere taşıdı.

18.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:15
Büyükşehirden miniklere uzaktan eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, dezavantajlı ailelerin çocuklarına verdiği psikososyal desteği korona virüs salgını nedeniyle evlere taşıdı. Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü uzaktan eğitim sistemiyle 4-6 yaş arası 20 çocuğa ulaşarak, çocukların evde boş vakitlerini el becerilerini geliştirerek değerlendirmelerini sağlıyor. Faaliyet malzemelerini Büyükşehir Belediyesinin temin ettiği minikler hem eğleniyor hem de öğrenmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınından Başkentli miniklerin olumsuz etkilememesi için yeni bir psikososyal model anlayışını geliştiren çalışmayı hayata geçirdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü, dezavantajlı ailelerin çocuklarına yüz yüze sağladığı psikososyal desteği, salgın nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü, 4-6 yaş arası maddi durumu iyi olmayan 20 çocuğa merkezlerinde verdiği eğitimleri uzaktan eğitim yöntemiyle veriyor. Resim yapma, kitap okuma, deney yapma, el kaslarını güçlendirme ve spor aktivitelerini kapsayan eğitimleri görüntülü olarak gerçekleştiren uzman eğitmenler, çocukların evde sıkılmadan eğlenerek öğrenmelerine katkıda bulunuyor.

El becerilerini geliştirmeleri için faaliyet malzemelerini de temin eden ve evlerine götüren Büyükşehir Belediyesi, zaman zaman küçük sürprizler yaparak sosyal mesafeyi koruyarak çocukları eğlendiriyor. Çocuklar yaptıkları resimlerle büyüklerine ve akranlarına ev kal çağrısını hatırlatarak, renkli dünyalarını da resimlere yansıtıyor. Bol bol kitap okuyan çocuklar öğretmenleri aracılığıyla kitaplarını kendi aralarında değiş tokuş yapma imkanı da buluyor.

Çocuk gelişimi uzmanları ise ebeveynlere çocuklarıyla iletişim becerilerini güçlendirme ve etkili vakit geçirme konusunda bilgilendirmeler yapıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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