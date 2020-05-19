Büyükşehirden minik Selen'e doğum günü sürprizi
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Büyükşehirden minik Selen'e doğum günü sürprizi

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Besim Darcanlı'nın talebini reddetmeyerek torunu Selen Darcanlı'nın doğum gününü kutladı.

Büyükşehirden minik Selen'e doğum günü sürprizi
19.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:02

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Besim Darcanlı'nın talebini reddetmeyerek torunu Selen Darcanlı'nın doğum gününü kutladı. Dede Besim Darcanlı adına doğum günü pastasını Selen Darcanlı'ya götüren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını ileterek Başkan Ergün adına oyun seti hediye etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte ve maske dağıtım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akhisar'da geçtiğimiz pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlara da maske dağıtımı gerçekleştirildi. Maske alan Akhisarlı Besim Darcanlı da Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden bir ricada bulundu. Kendisinin 65 yaş üzerinde olduğunu belirten Darcanlı, pazartesi günü torununun doğum günü olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden doğum günü pastası ve hediyesini torunu Selen Darcanlı'ya götürmesini istedi. Dede Darcanlı'nın talebini reddetmeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Besim Darcanlı adına doğum günü pastasını Selen Darcanlı'ya götürerek doğum gününü kutladı. Darcanlı ailesine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını ileten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Ergün'ün gönderdiği oyun setini de hediye etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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