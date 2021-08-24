Büyükşehirden meyve üreticilerine destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehirden meyve üreticilerine destek

Büyükşehirden meyve üreticilerine destek
Habermetre - Haberler | Toplum

Meyve yetiştiriciliğinde üreticiler için önemli sorunların başında gelen Akdeniz Meyve Sineği, meyvelere büyük zarar veriyor.

Meyve yetiştiriciliğinde üreticiler için önemli sorunların başında gelen Akdeniz Meyve Sineği, meyvelere büyük zarar veriyor. Yumurta bırakmak için turunçgiller, Trabzon hurması, kayısı, ayva, elma, mandalina, portakal, greyfurt, nar, şeftali, armut ve incir başta olmak üzere ekonomik değeri yüksek olan 300'ün üzerinde tatlı meyvede konukçuluk yapan sinek, ürünü delerek mahsullere zarar veriyor.

Anavatanı Afrika'nın doğusu ve tropikal bölgeler olan Akdeniz Meyve Sineği, serin iklime sahip bölgelerde ürün rekoltesini ve kalitesini düşürerek, üreticileri zarara uğratıyor. Dünya Ticaret Örgütü tarafından, ihracatta toleransı sıfır olan zararlı, yaş sebze ve meyve ihracatının önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor. Bu sebeple de ticari ürünlerin satış ve pazarlaması için Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin meyve üretimi bakımından önemli şehirlerden biri olan Samsun'da Büyükşehir Belediyesi, zararlı böceğe karşı mücadele ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen mücadeleye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de destek veriyor. Kürtün Irmağı havzasındaki 71 meyve üreticisine destek olmak için harekete geçen daire başkanlığı, 600 adet Akdeniz Meyve Sineği kitlesel yakalama tuzağı dağıttı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, ilçe tarım müdürlerinin katılımıyla düzenlenen törende kitlesel yakalama tuzakları meyve yetiştiricilerine teslim edildi. Törende konuşan Dr. Ali Korkmaz, "Dağıttığımız tuzaklar sayesinde Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede Büyükşehir Belediyesi olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte şehrimizde tarımsal başarıyı yakalama gayreti içerisindeyiz. Belediyemiz ilimiz tarımına katkı sağlamak anlamında kaynak aktarımı ve faaliyetlerini artırmak yönünde çalışmaktadır. İnşallah bu tuzaklar sayesinde meyvelerimizi zarar görmekten kurtaracağız" dedi.

Ev sineğinin üçte ikisi büyüklüğünde olan Akdeniz Meyve Sineği'nin büyük ekonomik kayba neden olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da doğal dengenin korunması için feromon tuzakla mücadele yöntemini tercih ettiklerini kaydetti. Sağlam, "İlkadım ve Atakum ilçelerimizde meyve üretimi yapan üreticilerimize Akdeniz meyve sineği tuzaklarının dağıtımını yaptık. Tüm üreticilerimize verimli ve bol bereketli bir yıl diliyorum. Üreticilerle daima istişare halinde olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda katkılarından dolayı, kaynak sağlayan ve bizlere her zaman destek olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden John Kirby Hamid Karzai Buğra Kavuncu Mustafa Destici
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Arda Turan Mesut Özil Burak Elmas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyükşehirden meyve üreticilerine destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 13:43:57. #1.14#

title