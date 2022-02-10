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Büyükşehirden memurlara sosyal denge zammı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Büyükşehirden memurlara sosyal denge zammı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Tüm-Yerel Sen Sendikası Muğla Şubesi arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nde görevli kadrolu ve sözleşmeli memurların maaşlarında ek olarak 447,20 TL artış yapıldı.

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Tüm-Yerel Sen Sendikası Muğla Şubesi arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nde görevli kadrolu ve sözleşmeli memurların maaşlarında ek olarak 447,20 TL artış yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Tüm-Yerel Sen Sendikası Muğla Şubesi arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Tüm-Yerel Sen Muğla Şube Başkanı Salih Yıldız imza attı. Sözleşme kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli memurların maaşları ortalama 20 puan yükseltilerek ücretlerinde 447,20 TL artış yapıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Muğla, Ekonomi, Haberler

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