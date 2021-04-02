Büyükşehirden kurban kesim kursu
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Büyükşehirden kurban kesim kursu

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Büyükşehirden kurban kesim kursu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurban kesim elemanı sertifikasına sahip olmak isteyen vatandaşların Kurban Bayramı öncesine kadar hazır olmaları için eğitim vermeye başladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurban kesim elemanı sertifikasına sahip olmak isteyen vatandaşların Kurban Bayramı öncesine kadar hazır olmaları için eğitim vermeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 'kurban kesim elemanı kursu' açtı. Kurban Bayramında sağlıklı kesim yapılabilmesi, etlerin doğru şekilde parçalanması ve sonrasında sağlıklı şartlarda saklanabilmesi amacıyla düzenlenen kurs ile vatandaşlar bayrama kadar gerekli eğitimleri alacak. KO-MEK ve Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen kurslar, pandemi kurallarına ve hijyen şartlarına dikkat edilerek, hijyenik ve teknoloji yönünden tam donanımlı İzmit mezbahasında düzenleniyor. Üç dönem halinde düzenlenen kurslara toplamda 45 kişi katılacak.

Toplam 20 ders saatinden oluşan kurs programı, iş sağlığı ve güvenliği, kurban kesmenin İslamiyet'teki yeri ve önemi ve kurban kesim işlemi modüllerinden meydana geliyor. KO-MEK kursiyerlerine veteriner hekimler tarafından teorik bilgilerin verilmesinin yanı sıra pratik uygulamalar büyükşehir belediyesinin uzman kesim personeli tarafından yaptırılıyor. Bu eğitimler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren İzmit mezbahasında gerçekleştiriliyor. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek. - KOCAELİ

Büyükşehirden kurban kesim kursu
Büyükşehirden kurban kesim kursu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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