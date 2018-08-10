Büyükşehirden Kur'an-ı Kursuna Katılan Öğrencilere Özel Gezi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaz etkinlikleri kapsamında Kur'an kursuna katılan öğrencilere yönelik gezi programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz tatilini Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek geçirmek isteyen öğrencileri unutmayan Büyükşehir Belediyesince kursa katılan bin 463 öğrenci için 24 Temmuz 2018- 09 Ağustos 2018 tarihleri arasında özel bir gezi programı hazırlandı.

İmam Çağdaş Cami Kur'an Kursu, Hafızoğlu Cami Kur'an Kursu, İmam Ukkaşe Cami Kur'an Kursu, AYDER Vakfı, Anadolu Tevhid Vakfı, Geylani Cami Kur'an Kursu ve Dr. Oya Lutfü Büyükuncu Cami Kur'an Kursu'na katılan öğrencilere dönük şehir tanıtım gezileri organize eden Büyükşehir Belediyesi tarafından, öğrenciler ödüllendirildi.

Programla 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Kültür Yolu, Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panorama Müzesi, Hamam Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Kendirli Gazi Kültür Merkezi, Bey Mahallesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Bayazhan Kent Müzesi'ni gezen öğrenciler, yaşadığı kentin değerleriyle tanıştı.