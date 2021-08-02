Büyükşehirden Kulalı üreticilere destek
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Büyükşehirden Kulalı üreticilere destek

Büyükşehirden Kulalı üreticilere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kırsal mahallelerdeki üreticilere destek sağlayarak gelir kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde yapımını tamamladığı hayvan içme suyu (HİS) göletini, vatandaşların hizmetine sundu.

Kırsal mahallelerdeki üreticilere destek sağlayarak gelir kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde yapımını tamamladığı hayvan içme suyu (HİS) göletini, vatandaşların hizmetine sundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi sürecinde önemi daha da fazla hissedilen tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Hayvancılık ile gelir sağlayan mahallelerde hayvan içme suyu (HİS) göleti yaparak üreticilere destek sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde yapım çalışmalarını tamamladığı hayvan içme suyu göletini vatandaşların hizmetine sundu. Göletteki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hayvan üretimi yapan üreticilerin yanı sıra yaban hayatındaki hayvanlar da göletten faydalanacak.

"Her zaman üreticilerimizin yanındayız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya verdiği önemin kendilerine vizyon oluşturduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Sera desteğinden arıcılığa, tarımsal sulama tesislerinden hayvan içme suyu göletlerine, fidan desteğinden tahmin istasyonlarına, süt üreticiliğinin desteklenmesinden damla sulama tesislerine kadar her alanda üreticilerimizin yanındayız. Hayvan içme suyu göleti yapımı da hayvancılığın yaygın olduğu ilçelerimizde tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Kula ilçemiz Gölbaşı Mahallesi'nde yeni gölet yapım çalışmalarını tamamladık. Merada otlayan besi hayvanlarının ve yaban hayvanlarının özellikle yaz aylarında daha da ihtiyaç duyduğu temiz su kaynağını bu göletler vasıtasıyla sağlamış oluyoruz. Tarım şehri Manisa'mızda, üreticimize desteklerimiz sürecek" dedi. - MANİSA

Büyükşehirden Kulalı üreticilere destek
Büyükşehirden Kulalı üreticilere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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