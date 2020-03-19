Büyükşehirden koronavirüs için uzaktan eğitim önlemi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ülke çapında tedbir alınan korona virüse karşı MABEM'de eğitim gören öğrencilere yönelik uzaktan eğitim sistemini başlatacağını duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüse karşı tedbirlerini sürdürüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı dezenfektan çalışmalarıyla vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerini alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, alınan önlemlerine yenilerini ekleyerek vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitim kurumları MABEM'lerde eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinin yarım kalmaması için online eğitim sistemini uygulayacaklarını söyledi.

Müfredata Uygun Olacak

Başkan Ergün, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında, "Koronavirüs sebebiyle Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemlere hepimiz tek tek uyuyoruz. 24 saat çalışma esası göz önüne alınarak sahadan bilfiil ayrılmıyoruz. Dezenfektan ve mezarlık işleri konusunda ayrıca diğer işleyiş ve denetim konusunda desteklerimiz ve çalışmalarımız hızla devam ediyor. Manisa'da yaklaşık 10 yıldır devam eden ve büyükşehir olunmasıyla birlikte il geneline yaydığımız MABEM eğitim kurumlarıyla da alakalı, Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklama ile eğitim zorunlu olarak tatil edilmişti. Şimdi de online eğitime başlayan Milli Eğitim Bakanlığına destek olarak biz de MABEM kurumundaki yaklaşık 10 bine yakın öğrencilerimizin yararlanacağı online eğitim programına bu hafta itibari ile başlıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız aktif bir şekilde müfredatı hazırlıyorlar. Bu müfredat kapsamında Nisan ayında yapılacak olan online sınav ile de MABEM'in kapalı olduğu zamanlardaki ders konularındaki süreci online eğitim ile tamamlamayı hedefliyoruz. manisa.bel.tr üzerinden yayınlamayı planladığımız bu online eğitim üzerinden hazırlıklarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta itibariyle online eğitime başlıyoruz. Bunun yanında MABEM'de ders saati ücreti ile çalıştırdığımız yaklaşık 286 öğretmenimizin de eğitim kurumlarının kapalı olduğu sürede mağdur olmaması açısından yaptığımız toplantıda verdiğimiz talimat ile taban ücreti belirleyerek mağduriyet yaşamamalarını sağlayacağız. Bu online eğitim sürecinde müfredata uygun bir şekilde eğitim verilebilmesinin takipçisi olmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

Vatandaşlara da Uyarıda Bulundu

Açıklamasında vatandaşlara da seslenen Başkan Ergün, devletin tüm kurumlarının sahada olduğunu ev tüm kurumların elinden gelenin fazlasını yaptığını hatırlatarak, "İşi olmayan büyüklerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize evlerinde kalmaları önerisinde bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler