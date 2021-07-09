Büyükşehirden kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına farkındalık yaratmak için hazırladığı projeye destek oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına farkındalık yaratmak için hazırladığı projeye destek oldu.

Sadece insan enerjisiyle elektrik üretebilecek bisikletlerle vatandaşlar, pedalı çevirerek hem spor yapacak hem de telefonlarını şarj etme imkanı bulabilecek.

Çalışmalar tamamlandığında tasarlanan bisikletler, kentin çeşitli noktalarında hizmet verecek.

Büyükşehirden tiyatro gösterileri

Sinema, tiyatro ve konserlerle yaz akşamlarını renklendiren büyükşehir belediyesi, "Kunduracı Doktor" adlı oyununu tiyatroseverlerle buluşturdu.

Duşan Kovaçevic'in yazdığı, Baran Şükrü Babacan'ın yönettiği Kunduracı Doktor, ilçe turneleri kapsamında Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Salgın önlemleri gözetilerek gerçekleştirilen etkinlikte oyuncular Manavgatlılara keyifli bir gece yaşattı.

Tiyatro gösterileri 17 Temmuz'da Elmalı, 18 Temmuz'da Kumluca ve 24 Temmuz'da Kaş'ta izleyicilerle buluşacak.

-"Aslan Balığı Avcılık Yarışması" başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, istilacı türlerden olan aslan balığıyla mücadele amacıyla 11 Temmuz Pazar zıpkınla "Aslan Balığı Avcılık Yarışması" düzenleyecek.

Yarışmayla zehirli aslan balığının ekonomiye kazandırılması ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Yarışma, EKDAĞ Konyaaltı Sahil Plajı Sosyal Tesisleri'nden yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca