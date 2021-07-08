Büyükşehirden kırsala 41 milyonluk asfalt yatırımı
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Büyükşehirden kırsala 41 milyonluk asfalt yatırımı

Büyükşehirden kırsala 41 milyonluk asfalt yatırımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım konusunda yaptığı yatırımları sürdürürken, 605 kilometrelik yol için 41 milyon liralık ihalesini yaparak, ilçelerdeki kırsal mahalle yollarında asfalt çalışmalarına başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım konusunda yaptığı yatırımları sürdürürken, 605 kilometrelik yol için 41 milyon liralık ihalesini yaparak, ilçelerdeki kırsal mahalle yollarında asfalt çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 2021 yılı yatırım ve projeleri arasında özel önem verdiği kırsal mahallelere yönelik ulaşım hizmeti için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, asfalt çalışmaları kapsamında 41 milyon TL'lik ihalesini gerçekleştirerek, ilçelerdeki çalışmalarına başladı. Yol güvenliğini ve konforunu da artıracak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım içerisindeki asfaltlama hedefleri içerisinde ilçeleri de göz ardı etmedi. Bu kapsamda ilçelerde 605 kilometrelik asfalt çalışması yapılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı, kırsal yollarda 605.20 kilometrelik satıh asfalt kaplama işi yaparak, ilçelerdeki yollarında konfor ve güvenliğinin artırılması planlanıyor. - KAYSERİ

Büyükşehirden kırsala 41 milyonluk asfalt yatırımı
Büyükşehirden kırsala 41 milyonluk asfalt yatırımı
Büyükşehirden kırsala 41 milyonluk asfalt yatırımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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