BÜYÜKŞEHİRDEN, KİMSESİZ MUSTAFA AMCA'YA YARDIM

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, çatısı akan derme çatma bir evde kötü koşullar altında yaşam mücadelesi veren 76 yaşındaki Mustafa Özerdem'e sahip çıktı. Zabıta ekiplerinin ıslak yatağında soğuktan titrerken bulduğu Mustafa Amca sıcacık bir yatağa kavuştu.

Kepez İlçesi Fatih Mahallesi'nde muhtar ve mahalle halkının yardımlarıyla tek başına hayatını sürdürmeye çalışan 76 yaşındaki Mustafa Özerdem, kış koşullarının ağırlaşmasıyla adeta yaşam mücadelesi vermeye başladı. Mahalle Muhtarı Yunus Yıldız'ın bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve sosyal hizmet uzmanları harekete geçti. Ekipler eve ulaştığında Mustafa Özerdem'i çatısı akan ve çamur içinde kalan köhne odasında, ıslak bir yatakta yaşam mücadelesi verirken buldu. Sağlık sorunları bulunan yaşlı adama yakın ilgi ve şefkat gösterildi. Mustafa Özerdem, Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Birimi doktorları tarafından muayene edildi.

HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLECEK

Temiz kıyafet ve ilaçları temin edilen Mustafa Özerdem, geçici olarak Büyükşehir Belediyesi Hasta Yakınları Sosyal Tesisi'ne yerleştirildi. Yaşlı adam geceyi sıcak ve temiz yatağında geçirdi. Mustafa Özerdem, gerekli tedavi ve bakımları tamamlandıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğinde özel bir huzurevine yerleştirildi.

MUHTAR YILDIZ'DAN TEŞEKKÜR

Kimsesi olmayan Mustafa Özerdem'e mahalle halkı olarak sahip çıkmaya çalıştıklarını anlatan Fatih Mahalle Muhtarı Yunus Yıldız, Mustafa Amca çok kötü durumdaydı. Evi akıyordu. Biz de Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştık. Sağ olsunlar hemen geldiler. Evde sağlık ve zabıtadan gelip baktılar. İnşallah bundan sonra daha iyi şartlarda yaşamını sürdürecek dedi. Muhtar Yıldız, Mustafa amcaya sahip çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.