Büyükşehirden Kesme Çiçek Üretimine Destek

Tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik kırsal kalkınma çalışmalarına devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, üretimini artırmak isteyen çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ekonomik imkansızlık sebebiyle kesme çiçek üretimini artıramayan 2 aileye fide desteğinde bulundu.



Samsun'un Terme ilçesinde kesme çiçek sektörüne yönelik süs bitkisi yetiştiren üreticilerin imdadına Samsun Büyükşehir Belediyesi yetişti. Ekonomik zorluklara rağmen üretime devam eden Nazike-Sefa Taşpınar çifti, yetiştiriciliği sürdürmek için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na müracaat etti. Yapılan inceleme neticesinde ilçede 2 aileye toplam 5 bin adet fide desteği verildi. Fide desteği alan çift, Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteği sayesinde kesme çiçek yetiştirmeyi sürdürecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.



Kesme çiçekçiliği il genelinde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, bu amaçla gerçek üreticilere fide desteklerinde bulunduklarını kaydetti. Terme, 19 Mayıs ve Bafra'daki seralarda önemli miktarlarda kesme çiçek yetiştirildiğinin altını çizen Daire Başkanı Özdemir, "Yetiştiriciler ile birebir görüşüyoruz. Sorunlarını yerinde inceleyerek, çözümler üretiyoruz. Yaptığımız incelemelerde sera, sera naylonu, fide gibi ihtiyaçlarını karşılayarak destekliyoruz. Bu kapsamda Terme'de 2 ailemize 5 bin adet fide verdik. Bu fidelerle üretimlerini artıracaklar. 2018 yılında sadece kesme çiçek değil, peyzaj çiçekçiliğini de geliştirmek için çaba harcayacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN