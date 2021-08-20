Büyükşehirden Kavaklıdere'ye 3 Atıksu Arıtma Tesisi

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ile DSİ arasında imzalanan protokol kapsamında Kavaklıdere'ye 3 atıksu arıtma tesisi yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ile DSİ arasında imzalanan protokol kapsamında Kavaklıdere'ye 3 atıksu arıtma tesisi yapılacak. Kavaklıdere merkez, Ortaköy ve Menteşe'ye yapılması planlanan atıksu arıtma tesisleri için proje çalışmaları başlatıldı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında 3 ilçe ve mahallelerini kapsayan bir protokol imzalandı. Atıksu arıtma tesisi, kolektör bağlantısı, deşarj ve by-pass hatları ileenerji temin sistemleri imalatlarını kapsayan protokolde imalatlar DSİ tarafından yapılacak, işlerin maliyeti imalatların tamamlanması ve devredilmesinin ardından MUSKİ tarafından DSİ'ye ödenecek.

İmzalanan protokol kapsamında Kavaklıdere merkez mahalleleri olan Yeni, Bakırcılar ve Cumhuriyet Mahallesi'ni kapsayan tesis ile Menteşe ve Ortaköy Mahallelerine atıksu arıtma tesisi yapılacak.

Merkez mahalleler ile Menteşe ve Ortaköy Mahallesi'ne yapılacak olan arıtma tesisleri için MUSKİ Genel Müdürlüğü proje çalışmalarını başlattı. Projelerin ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından imalatlara başlanması planlanıyor.

Kaynak: Habermetre