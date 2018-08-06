Büyükşehirden Kadınlara Pozitif Ayrımcılık

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kadınların sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirecek projelerin yanı sıra iş gücü kapasitesini artıracak projelerle kadınların ekonomik hayata dahil olmalarının da önü açılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 17 kadın yönetici ve bin 800 kadın personelin istihdam edildiği Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadın çalışanlarıyla önemli hizmetler sunuyor.

Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ASMEK) özellikle kadınların üretici olmasını teşvik ediyor. Antalya geneline yayılan ASMEK'lerden mezun olan çok sayıda kadın kursiyer girişimcilik kurslarına katılarak KOSGEB kredileriyle kendi iş yerlerinin sahibi oluyor. KOSGEB-ASMEK ve AKGİM işbirliği ile düzenlenen girişimcilik kurslarında sertifika alarak farklı iş kollarında kendi işletmelerini kuran kadınlar aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Belediye, iş arayan, mevcut işinde kendini geliştirmek isteyen ya da kendi iş yerini açmak isteyen kadınlara ücretsiz olarak profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi (KİGGEM) ile de destek oluyor. KİGGEM, kadınların iş gücü kapasitesini arttırmaya yönelik hizmetleri ile iş hayatına girişimci kadınları kazandırıyor.

Haşim İşcan, Ünsal, Çamlıbel, Fatih ve

Serik Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde kadınlara okul öncesi eğitimden diyete

kadar ihtiyaç duyacakları her konuda uzman kadrolar tarafından bilgi ve eğitim veriliyor.

Kadınlar bu merkezlerde verilen aile, çocuk gelişimi, hukuki ve psikolojik danışmanlık

desteği, diyetisyen hizmeti, okul öncesi eğitim, 7-12 yaş etüt programları, hobi kursları, özel

öğrenciler için sosyal gelişim atölyeleri, yaz kursları ve sosyo-kültürel faaliyetler gibi

hizmetlerin tamamından ücretsiz olarak yararlanabiliyor.



Sarısu, Alanya Aysultan ve Finike Altuncanhatun kadınlar planlarında kadınlara otel konforunda hizmet veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi suçtan zarar görmüş şiddet mağduru kadınları da yalnız

bırakmıyor. "Yaşamak İçin Bir Nefes" projesine destek veren Büyükşehir Belediyesi iş

garantili olarak açılan aşçı yardımcılığı meslek eğitim kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sosyal ve kültürel yaşama entegre olmalarını sağlanıyor.

Kadınların baş tacı olduğunu ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kadınların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu ifade ederek, "Aileden başlayarak topluma yön veren kadınlarımız için ne yapsak azdır. Kadınlarımız eş ve anne olmalarının yanı sıra artık hayatın her alanında önemli ve aktif roller üstleniyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak onları elimizden geldiğince destekleyip, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda gelişimlerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Antalya kadınların şehri ve kadınlarıyla mutlu bir şehirdir." dedi.