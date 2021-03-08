Büyükşehirden kadınlar gününe özel farkındalık çalışması
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Büyükşehirden kadınlar gününe özel farkındalık çalışması

08.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:47
Büyükşehirden kadınlar gününe özel farkındalık çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 38 erkek ile 38 ayrı tarihi mekanda Kadınlar Günü'nü kutlayarak, farkındalık oluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 38 erkek ile 38 ayrı tarihi mekanda Kadınlar Günü'nü kutlayarak, farkındalık oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, kadının dünyadaki yeri ve önemini anlatan birçok çalışmayla, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaya devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çok özel bir çalışma yapan KAYMEK, farkındalık oluşturup, 38 ayrı mekanda, 38 erkeğin katıldığı bir video hazırlayarak, tüm kadınların bu özel gününü kutladı. 'Kadın tamamlayandır, kadın öncüdür, örnektir, insanlığın özüdür, kadın bir gün değil, her gün değerledir, kadın aynadır' gibi kadınlara yönelik birçok mesaj verilen video, tüm sosyal medya mecralarından yayınlandı.

Video, ayrıca işaret diliyle de anlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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