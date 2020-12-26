Büyükşehirden iki önemli eser daha

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Unesco Geçici Dünya Miras Listesine giren Koramaz Vadisi'nin tarihini 'Osmanlıdan Günümüze Koramaz Vadisi Tarihi' adlı kitap ile ölümsüzleştirdi. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Hikaye Yarışması'nda dereceye giren ilk 26 hikayeden oluşan kitap da okuyucuların hizmetine sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür yayınları envanterine iki yeni eseri daha kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basılan eserlerden birisi Kayseri'nin keşfedilmesi gereken gizli cennetlerinden sadece birisi olan Koramaz Vadisi'nin tarihini anlatan 'Osmanlıdan Günümüze Koramaz Vadisi Tarihi' adlı kitap oldu. Koramaz Çayı'nın aşındırmasıyla binlerce yılda oluşmuş görkemli bir coğrafi estetiğin yanında, tarihi ve kültürüyle de ziyaretçileri büyüleyecek bir yapıya sahip olan vadide, günümüzde yedi yerleşim yerinde yaşam sürmekte ve bu durum vadiyi yaşayan bir açık hava müzesi şeklinde tutuyor. Bu yerleşim yerleri doğudan batıya doğru sıra ile, Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar olurken, vadi içerisinde devam eden bu yaşam, kültürün sürekliliğini ve bölgenin ziyaretçiler açısından cazibesini artırıyor. Tarih sevenler için kaya oyma ve modern kiliseler, Bizans Dönemi'ne ait yapılar, Osmanlı ve Selçuklu Dönemlerine ait sivil mimari türünden benzersiz camiler, çeşmeler, konaklar, evler, hanlar, köprüler ve okullar yer alıyor. Bezirhaneler, değirmenler, setenler, güvercinlikler ve şırahaneler ise üretim amaçlı tarihi kültürel yapılar olurken, Columbariumlar, tümülüsler, kaya mezarlar ve mezarlıklar ise Koramaz Vadisi'nin dört bir tarafına dağılmış eşsiz yaşam sonrası kültür mirasları olarak göze çarpıyor. Koramaz Vadisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gayretli çalışmalarıyla Unesco Geçici Dünya Miras Listesine girerken, bu tarihi bölge için araştırmalara ağırlık verildi. Bu doğrultuda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarına "Osmanlıdan Günümüze Koramaz Vadisi Tarihi' adlı kitabı envanterlerine dahil edip, okuyucularının hizmetine sundu. Kitaplara ve okur-yazarlara büyük önem ve değer veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı diğer bir eser ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Hikaye Yarışması Kitabı oldu. Yarışmada belirlenen süre zarfında bin 200 hikaye gönderilirken, bunların her biri, ön jüri tarafından titizlikle değerlendirilerek sayısı 45'e indirildi. Anadolu insanının yaşadıklarını, hayata ve diğer insanlara karşı mücadelelerini, dostluk, vefa, anlayış, sabır, kanaat, yalnızlık ve benzeri unsurları ihtiva eden hikayeler, geçmişten gelen ve halen canlı bir şekilde devam eden güçlü bir anlatı geleneğine de işaret ediyor. 4. Hikaye Yarışması, 10 kişilik asıl jüriden oluşan değerli eğitimciler tarafından irdelenerek derecelendirildi. Bu derecelendirme sonucunda birinciliği 'Yılkıdan Uyanmış Demir Atlar' adlı hikayesi ile İzmir'den katılan Hakan Unutmaz; ikinciliği 'Leylekler Bu Yıl da Gelmedi' adlı hikayesi ile Adana'dan Aysel Kaymaz, üçüncülüğü ise 'Odalarda' adlı hikayesi ile İstanbul'dan Ahmet Hakan Karataş elde etti.

Yarışmada dereceye giren ilk 26 hikayeden oluşan kitabı basan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, okuyuculara sundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı