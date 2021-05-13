Büyükşehirden ihtiyaç sahiplerine sosyal destek
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Büyükşehirden ihtiyaç sahiplerine sosyal destek

Büyükşehirden ihtiyaç sahiplerine sosyal destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı ve bebek bakım seti dağıttı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı ve bebek bakım seti dağıttı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramında ihtiyacı olan vatandaşlara giyecek alışveriş kartı dağıttı. Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile derman ekipleri, içinde ıslak mendil, şampuan, pudra ve sabun bulunan bebek bakım seti dağıtımı da gerçekleştirdi.

Gıda kolisi dağıtımında tespit edilen, sosyal medya aracılığıyla başvuru yapan ve çeşitli kaynaklar aracılığıyla belirlenen, ilk etapta 2 bin ihtiyaç sahibi aileye giysi alışveriş kartı verildi.

Adana'da ailesiyle birlikte tarım işçiliği yapan 9 yaşındaki M.Y., babasının cep telefonunu satmak zorunda kaldığını ve bu yüzden internet üzerinden derslere katılamadığını, matematiği çok sevdiğini, öğretmen olmak istediğini sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, güneş altında soğan hasadı yapan küçük kızın çağrısına kulak verdi.

Başkan Zeydan Karalar, "Güzel kızım, sen yeter ki o güzel hayallerinden vazgeçme. Bütün tabletler sana feda olsun. Derslerinden geri kalmaman için tableti ve interneti sana en kısa sürede ulaştıracağız" dedi.

Okuma hevesi soğan tarlasında çalışırken dahi azalmayan M.Y.'ye Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri tablet ve internet ulaştırdı.

Çadırda yaşayan 6 çocuklu aileye ayrıca giyecek alışveriş kartı ve market kartı verildi. - ADANA

Büyükşehirden ihtiyaç sahiplerine sosyal destek
Büyükşehirden ihtiyaç sahiplerine sosyal destek
Büyükşehirden ihtiyaç sahiplerine sosyal destek
Büyükşehirden ihtiyaç sahiplerine sosyal destek
Büyükşehirden ihtiyaç sahiplerine sosyal destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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