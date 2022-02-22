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Büyükşehirden ihaleler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehirden ihaleler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesi'nde bulunan 1 adet konut alanı arsası ve Şeker Mahallesi'nde bulunan 6 adet dükkan ile Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Akaryakıt ve Servis İstasyonu arsası ihale ile satılacak.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesi'nde bulunan 1 adet konut alanı arsası ve Şeker Mahallesi'nde bulunan 6 adet dükkan ile Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Akaryakıt ve Servis İstasyonu arsası ihale ile satılacak.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesi'nde bulunan 1 adet konut alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesi gereğince yapılacak 'Kapalı Teklif Usulü' ihale ile satışa çıkacak. İhale, 1 Mart 2022'de saat 14.00'te Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleşecek. Yine Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi'nde bulunan 6 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince yapılacak "Açık Teklif Usulü" ihale ile tek tek satılacak. İhale, 1 Mart 2022'de saat 14.10'da Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleşecek. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Akaryakıt ve Servis İstasyonu arsası yapılacak 'Kapalı Teklif Usulü' ihale ile satılacak. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Akaryakıt ve Servis İstasyonu arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile satışa çıkacak.

İhale, 8 Mart 2022'de saat 14.00'te Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleşecek. İhale ile ilgili tüm detaylar www.kayseri.bel.tr adresinden öğrenilebilecek. - KAYSERİ

Büyükşehirden ihaleler

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan, Erkilet, konut, Yerel, Haberler

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