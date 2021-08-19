Büyükşehirden ihale
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehirden ihale

Büyükşehirden ihale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesinde bulunan 9 adet Konut alanı arsasını kapalı teklif usulü ihale ile satacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesinde bulunan 9 adet Konut alanı arsasını kapalı teklif usulü ihale ile satacak.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesinde bulunan 9 adet Konut alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesi gereğince yapılacak 'Kapalı Teklif Usulü' ihale ile satılacak. İhale, 7 Eylül 2021'de saat 14.00'te Belediye encümen salonunda gerçekleşecek.

İhale ile ilgili tüm detaylar www.kayseri.bel.tr adresinden öğrenilebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Haluk Levent Davut Güloğlu
Spor Muslera Gervinho Fatih Terim Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehirden ihale - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 09:47:43. #1.14#

title