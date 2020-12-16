Son dakika... Büyükşehirden içme suyuna 440 milyon liralık dev yatırım
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Son dakika... Büyükşehirden içme suyuna 440 milyon liralık dev yatırım

16.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:17

Son dakika gelişmesine göre Büyükşehirden içme suyuna 440 milyon liralık dev yatırım Başkan Zolan: "Denizlimiz 2050 yılına kadar su sıkıntısı yaşamayacak" Denizli'nin tarımsal ve içme suyu ihtiyacını karşılamak için 2017 yılında tamamlanan Akbaş Barajı'nın içme suyu iletim hattı ile içme suyu arıtma tesisi inşası devam ediyor.

Büyükşehirden içme suyuna 440 milyon liralık dev yatırım

Başkan Zolan: "Denizlimiz 2050 yılına kadar su sıkıntısı yaşamayacak"

DENİZLİ - Denizli'nin tarımsal ve içme suyu ihtiyacını karşılamak için 2017 yılında tamamlanan Akbaş Barajı'nın içme suyu iletim hattı ile içme suyu arıtma tesisi inşası devam ediyor. Çalışmaları inceleyen Başkan Zolan, "Projeyle Denizlimizin 2050 yılına kadar içme suyu sıkıntısı olmayacak" dedi.

Denizli'nin Honaz ilçe sınırları içinde yer alan ve 2017 yılında tamamlanan Akbaş Barajı'nda hayata geçirilen içme suyu isale hattı ile içme suyu arıtma tesisi projesi tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 440 milyon liraya mal olacak dev yatırımın Denizli'nin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacağı ifade edilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Osman Zolan, projenin Denizli İçme Suyu İsale Hattı ile Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. İnceleme gezisine Başkan Osman Zolan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü ve beraberindekiler katıldı. Çalışanlar ile bir süre sohbet ederek, kolaylıklar dileyen Başkan Osman Zolan, 2017 yılında yapımı tamamlanan Akbaş Barajı'nın Denizli'nin içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldığını söyledi.

"İçme suyu projesi 2021 yılında tamamlanacak"

Denizli'nin içme suyu noktasında zengin bir şehir olmadığına dikkati çeken Başkan Zolan, "Şehrimizde derin pompalarla yer altı sularından içme suyumuzu sağlıyoruz. Bu konuda geleceğe daha güvenle bakma ve suyun depolanması anlamında elimizde çok fazla imkan görünmüyor. Derin pompalarla yer altından çektiğimiz ve kaynaklardan gelen su, şu anda Denizli'mizin ihtiyacını ancak karşılıyor. İçme suyu arıtma tesisimizin günlük kapasitesi 100 bin metreküp olacak ve saniyede bin 100 litre su gelecek. Barajdan çelik borularla suyu arıtma tesisimize, arıtma tesisimizden çıkan suyu da aynı çelik hatlarla, şehrimize ulaştıracağız. Projemizi 2021 yılında tamamlamayı, barajdan gelen suyu şehrimize kavuşturmayı öngörüyoruz" diye konuştu.

Son dakika... Büyükşehirden içme suyuna 440 milyon liralık dev yatırım
Son dakika... Büyükşehirden içme suyuna 440 milyon liralık dev yatırım
Son dakika... Büyükşehirden içme suyuna 440 milyon liralık dev yatırım
Son dakika... Büyükşehirden içme suyuna 440 milyon liralık dev yatırım
Son dakika... Büyükşehirden içme suyuna 440 milyon liralık dev yatırım
Son dakika... Büyükşehirden içme suyuna 440 milyon liralık dev yatırım
Son dakika... Büyükşehirden içme suyuna 440 milyon liralık dev yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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