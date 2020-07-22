Büyükşehirden hasta ve engelli vatandaşlara yardım eli
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Büyükşehirden hasta ve engelli vatandaşlara yardım eli

Samsun Büyükşehir Belediyesi 76 yaşındaki Kazım Bayındır'a hasta yatağı, 30 yaşındaki bedensel engelli Zeynel Uzun'a da tekerlekli sandalye hediye etti.

Büyükşehirden hasta ve engelli vatandaşlara yardım eli
22.07.2020 12:06 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:09

Samsun Büyükşehir Belediyesi 76 yaşındaki Kazım Bayındır'a hasta yatağı, 30 yaşındaki bedensel engelli Zeynel Uzun'a da tekerlekli sandalye hediye etti.

İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Semra Bayındır, 3,5 yıldır yatağa bağımlı yaşayan kayınpederi Kazım Bayındır için Büyükşehir Belediyesinden hasta yatağı talebinde bulundu. Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, talebi değerlendirerek hasta yatağını temin etti. Hasta yatağı ekipler tarafından eve götürülerek kuruldu. Bu sırada aynı apartmanda bulunan Aysima Uzun, doğuştan bedensel engelli ağabeyi Zeynel Uzun için tekerlekli sandalye istedi. Bu isteği de karşılıksız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi tekerlekli sandalyeyi Uzun'a teslim etti.

"Gülen gözler bizim için dünyalara bedel"

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara hizmet ettiklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Eyüp Elmas, "Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Bize bir başvuru olduğunda anında ekiplerimizi göndererek inceleme yaptırıyoruz. Ardından hemen harekete geçip hem kendi imkanlarımızla hem de diğer kurumlarımızla iş birliği yaparak en kısa sürede çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Yaptığımız iş, maneviyatı yüksek bir iş. Bu sorumlulukla insanlarımızın ihtiyaçlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz ve bu bizi çok mutluyuz. Gözlerinin içi gülerek size edilen bir teşekkür bizim için dünyalara bedel oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir önderliğinde, vatandaşlarımız için sosyal projeler üretmeye ve hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bir telefon ile yatağımızı teslim ettiler"

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hasta yatağı kurularak hazır hale getirilen Kazım Bayındır'ın gelini Semra Bayındır, "Büyükşehir Belediyesini arayıp hasta yatağına ihtiyacımız olduğunu söyledik. Kısa zamanda bize geri dönüş yaparak bir telefon ile yatağımızı ulaştırdılar. Yatak olmadan önce kaldırıp indirmekte çok zorlanıyordum. Hareket ettirmem çok güçtü. Ama şimdi hem benim için hem de babam için daha rahat olacak. Hassasiyetlerinden ve hızlı çözümlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"İyi ki Büyükşehir Belediyesi var"

Tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğu yüzüne yansıyan Zeynel Uzun'un kardeşi Aysima Uzun, ağabeyinin artık eve hapsolmak zorunda kalmayacağını belirterek, "Hem ağabeyimi hem de bizi çok mutlu ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki Büyükşehir Belediyemiz var ve bizim yanımızda" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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