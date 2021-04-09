Büyükşehirden hafta sonu sınava gireceklere ulaşım kolaylığı
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Büyükşehirden hafta sonu sınava gireceklere ulaşım kolaylığı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Büyükşehirden hafta sonu sınava gireceklere ulaşım kolaylığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan'da düzenlenecek KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sınavı'na gireceklere ulaşım kolaylığı sağlayacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan'da düzenlenecek KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sınavı'na gireceklere ulaşım kolaylığı sağlayacak. Otobüsler sınava gireceklere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüs hatları 11 Nisan 2021'de düzenlenecek KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sınavı'na girecekler için çalışacak. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 11 Nisan 2021 Pazar günü KPSS DHBT için Denizli Büyükşehir Belediyesinin otobüsleri hizmette olacak. 110-120-130-190-210-270-300-320-340 ve 350 numaralı çalışacak hatların ilk gidiş sefer saatinin 08.00 olduğu, sınav bitiminin ardından ise otobüslerin son seferlerini yapacağı kaydedildi. Söz konusu sınavlara girecekler sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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