Büyükşehirden Erciyes'te kiralık dükkan ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes'te kiralık dükkan ihalesi yapılacak.

Erciyes'te bulunan dükkanlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce ihale ile 10 yıllığına kiralanacak. Açık teklif usulü ile yapılacak olan ihale, 4 Ocak Salı günü saat 14.00'te Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

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