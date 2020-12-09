Büyükşehirden Ekinözü ilçesine 30 milyon liralık yatırım
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Büyükşehirden Ekinözü ilçesine 30 milyon liralık yatırım

09.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:18
Büyükşehirden Ekinözü ilçesine 30 milyon liralık yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekinözü ilçesinde alt ve üstyapı çalışmalarıyla 30 milyon lira yatırım gerçekleştirildiği bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekinözü ilçesinde alt ve üstyapı çalışmalarıyla 30 milyon lira yatırım gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gerçekleştirilen yatırımlar dolayısıyla Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e "teşekkür ziyareti" gerçekleştirdi.

Başkan Güngör, ilçeye Ekinözü Sağlık Turizm Tesisi başta olmak üzere Millet Meydanı ve asfalt çalışmaları gibi önemli yatırımlar yapıldığını aktardı.

Tüm ilçelerde olduğu gibi Ekinözü'nde de önemli çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Güngör, "İçmeler, şehrimizin tanıtımı için önemli bir değer. Bu noktada başlattığımız Sağlık Turizm Tesisi Projesi tamamlanmak üzere. Yine Aşağı İçmeler'de ziyaretçilerimizin ve ilçe sakinlerimizin istifade edebileceği Millet Meydanımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Güngür, ilçede ciddi çalışmalar yürütüldüğünü, bu kapsamda altyapı ve asfalt çalışmaları da yapıldığını belirtti.

Ekinözü Belediye Başkanı Eker de İçmeler, Gaziler, Kürtül ve Demirlik grup yollarının Başkan Güngör'ün talimatlarıyla yapıldığını belirtti.

İlçe sakinlerinin uzun yıllar istifade edeceği bir Millet Meydanı'na kavuştuklarını belirten Eker, "Gerek grup yollarında, gerekse ana caddelerde Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla yenileme ve asfaltlama işlemleri tamamlandı. Bütün çalışmalardan dolayı şahsım ve ilçem adına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör beyefendiye şükranlarımı sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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