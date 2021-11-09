Büyükşehirden doludan tarlaları zarar gören çiftçiye tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında Derince ilçesinde ekili tarlaları doludan zarar gören 102 çiftçiye tamamı hibe sertifikalı tohum desteği sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dolu sebebiyle ekili tarlaları zarara uğrayan çiftçilere, bedelsiz yem bitkileri tohumluk desteği veriyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, tarımsal alan ve yapıların modernizasyonu için de çiftçilere teknik destek sağlanıyor. Bu kapsamda, bu yılın mayıs ayında Derince ilçesi Kaşıkçı, Tahtalı, Çavuşlu ve Geredeli mahallelerinde şiddetli dolu sebebiyle hasar gören 2100 dekar ekili tarla sahibi 102 çiftçiye, büyükşehir belediyesince yerli ve milli sertifikalı tamamı hibe yem bezelyesi, yem buğdayı, arpa ve yulaf tohumu desteği veriliyor. Mahsulleri zarar gören çiftçilere tohumları, Derince Sevindikli Mahallesi'nde belirlenen alanda teslim edilmeye başlandı. Çiftçiler, bedelsiz tohumun yanı sıra yüzde 50 hibeli gübre desteğinden de yararlanıyor.

Büyükşehir belediyesince, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için 11 bin üreticiye yüzde 50 hibeli 6000 bin ton kompoze gübre ve 3 bin çiftçiye 1278 ton tohum desteği veriyor. 38,5 milyon TL tutarındaki gübre ve tohum desteğinin, kent ekonomisine katkısının yaklaşık 156 milyon TL olması bekleniyor. Gübre ve tohumlar, 3 ilçede belirlenen yerlerde üreticilere dağıtılıyor. - KOCAELİ