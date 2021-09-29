Büyükşehirden Çocuklara Temel Yaşam Becerileri Atölyesi

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki öğrenciler için değişik branşlarda 4 hafta boyunca 200 öğrenci için yaşam atölyesi düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde yaşam atölyelerinde 200 öğrenciye eğitim verildi. Çocukların bağımsız, özgür ve kendine yeten bireyler olabilmesinin amaçlandığı atölyede, temel yaşam becerileri eğitimleri ve eğlenceli aktiviteler düzenlendi. 4 hafta süren eğitimlerde

Ahşap Boyama, Türk Halk Dansları, Cam Boyama, Fen Bilimleri ve Geri Dönüşüm, Robotik Kodlama, Quilling (Kağıt Kıvırma), Resim ve Masal Atölyesi olmak üzere sekiz atölyede kurs düzenlendi. Proje kapsamında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde çocukların eğitim öğretim döneminde de onlara katkı sağlayacak etkinlik ve atölyelerin planlaması yapılıyor. Yaşam Atölyelerinde eğitim veren eğitmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

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