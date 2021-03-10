Büyükşehirden çocuklara hediyeler
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Büyükşehirden çocuklara hediyeler

10.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:21
Büyükşehirden çocuklara hediyeler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde bir araya geldiği çocuklara Kocaelispor forması, kale ve top gibi malzemeler hediye ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde bir araya geldiği çocuklara Kocaelispor forması, kale ve top gibi malzemeler hediye ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü, çocukları sevindirme ve Kocaelispor sevgisi aşılamak amacıyla, "5'te devre 10'da biter" projesini hayata geçirdi. Özelikle kırsal mahallelerde çocuklarla buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaelispor forması, kale ve top gibi malzemeleri çocuklara hediye ediyor. Bu kapsamda ekipler, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi'nde çocuklarla önce sohbet etti, sonrasında da Kocaelispor formasını hediye etti. Yaklaşık 200 çocuğa formanın yanı sıra futbol topu, kale ve Kocaelispor maskesi hediye edildi.

Gelen malzemeler karşısında mutlu olduklarını belirten gençler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. - KOCAELİ

Büyükşehirden çocuklara hediyeler
Büyükşehirden çocuklara hediyeler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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