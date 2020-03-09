Büyükşehirden Çiftçiye Fidan ve Fide Desteği
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Büyükşehirden Çiftçiye Fidan ve Fide Desteği - Haber
Altay, Konya, Güncel

Büyükşehirden Çiftçiye Fidan ve Fide Desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi ve kırsal alanlarda yaşayanların desteklenmesi için fide ve fidan desteğini sürdürüyor.

09.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:05
Büyükşehirden Çiftçiye Fidan ve Fide Desteği

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim, Yeni Büyükşehir Yasası sonrasında Konya'da üretimi artırmak, çiftçilerin kalkınmasına katkı sağlamak ve tarımın gelişmesi amacıyla 31 ilçede fide ve fidan desteklerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Başkan Altay, 2020 desteklemeleri kapsamında Konya merkez ve ilçelerdeki çiftçilere yüzde 50 hibe destekli asma, elma, yarı bodur kiraz, böğürtlen, vişne fidanı; ahududu, adaçayı, kekik ve çilek fidesi dağıtımına başladıklarını kaydetti.

Yeni Büyükşehir Yasası sonrasında tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere bugüne kadar toplam 41 milyon liralık fidan, fide ve tarımsal ekipman desteği sağladıklarını kaydeden Başkan Altay, aynı zamanda KOP İdaresi desteğiyle bugüne kadar 210 milyon liralık küçük ölçekli sulama yatırımı hayata geçirdiklerini vurguladı.

31 ilçede 122 bin çiftçi ve öğrenciye de tarımsal eğitim verdiklerini kaydeden Başkan Altay, çiftçiye ve üreticiye desteklerinin artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 desteklemeleri kapsamında başvurularını aldığı Konya genelindeki bin 881 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli; 27 bin 600 asma fidanı, 8 bin 960 elma fidanı, 11 bin 280 yarı bodur kiraz fidanı, 3 bin 900 böğürtlen fidanı, 6 bin 120 vişne fidanı, 6 bin 150 ahududu fidanı, 6 bin adaçayı, 3 bin kekik, 2 milyon 744 bin çilek fidesi ile 41 bin 160 kilo malç naylonu dağıtımı yapıyor.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi Haber
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Angela Merkel Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Emrah Sinan Akçıl Berkay Şahin Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Berkay Şahin Hikmet Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Büyükşehirden Çiftçiye Fidan ve Fide Desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 17:55:51. #1.14#