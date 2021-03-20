Büyükşehirden çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği
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Büyükşehirden çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği

20.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:20
Büyükşehirden çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediye, çiftçilere bu yıl yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye, çiftçilere bu yıl yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" kapsamında tarım ve hayvancılığı geliştirmeye amacıyla çiftçilere bu yıl da yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği verecek. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, il genelinde yürütülen proje çerçevesinde çiftçilere bugüne kadar dane mısır, slajlık mısır, yonca, buğday, arpa, yem bezelyesi, korunga, tritikale, sudan otu, yulaf, ayçiçeği süt otu, çayır mera karışımları olmak üzere 6 bin 100 ton yem bitkisi tohumu destek verildi.

Çiftçilere, talepleri üzerine bu da yıl İlkbahar döneminde 120 ton sertifikalı dane mısır, slajlık mısır ve yonca tohumu desteği verilecek. Bu kapsamda, çiftçiler yem bitkisi tohumu taleplerini içeren dilekçelerini mahalle muhtarlarına iletebilir. - KOCAELİ

Büyükşehirden çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği
Büyükşehirden çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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