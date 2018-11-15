Büyükşehirden Çiftçilere Fidan Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında kent genelindeki çiftçilere sertifikalı meyve fidanları dağıtmaya devam ediyor.

Kocaeli'de 2018 yıl sonuna kadar çiftçilere verilecek olan destekleme başvuruları başladı. Dağıtımlar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 50 hibe destekli 175 bin fidan, çiftçilere teslim edildi. Dağıtımlarda yaklaşık bin 750 kişiye, 155 bin adet ceviz, 20 bin adet ise çeşitli meyve fidanı desteklemesi yapıldı. Fidan desteği alan çiftçilerin, ceviz dikimi yapılacak arazilerinin toprak analizleri ise ücretsiz olarak İZAYDAŞ laboratuvarlarında yapılıyor. Dikimi yapılan meyve bahçelerine, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ziraat mühendisleri tarafından tarım danışmanlığı desteği de veriliyor.

Fidan hibesinden yararlanmak isteyenlerin güncel ziraat odası belgesi ile 21 Kasım günü mesai bitimine kadar Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü veya Kandıra Park Bahçeler Şefliği'ne müracaat etmeleri gerekiyor. - KOCAELİ