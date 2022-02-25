Büyükşehirden ÇED süreci durdurulan Menderes'teki katı atık tesisi hakkında açıklama

ANKARA (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes'te kurulması planlanan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin ÇED sürecinin durdurulması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Ankara'daki toplantıda alınan karar doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin ışığında projenin teknik hususlarının değerlendirileceği bildirilerek, tesisin kente kazandırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Menderes'te kurulması planlanan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nin ÇED sürecine ilişkin açıklama yaptı. Ankara'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında yapılan 1. İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda projenin teknik hususlarının değerlendirileceğini bildirdi. Açıklamada ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınıncaya kadar ÇED sürecinin durdurulduğuna dikkat çekilerek, kamu yararı niteliğindeki tesisin kente kazandırılması için çalışmaların süreceği vurgulandı.

Bazı siyasi çevrelerin tesisin halk ve çevre sağlığını tehdit edeceği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilerek şu görüşlere yer verildi:

"Menderes Çakaltepe Gölova mevkiinde Menderes, Gaziemir, Karabağlar, Buca, Balçova ve Narlıdere ilçelerinin atıklarının değerlendirileceği Menderes Güney-2 Entegre Katı Atık Yönetim ve Elektrik Üretim Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatına göre atık kabulü yapacak ve Türkiye genelinde kurulan atık bertaraf tesislerindeki standart uygulamalar burada da geçerli olacaktır. Bergama, Ödemiş ve Türkiye'nin diğer kentlerinde aynı çalışma prensibiyle kurulan atık bertaraf tesislerinde olduğu gibi Menderes'e kurulması planlanan tesiste de katı atıklar ekonomiye kazandırılacak ve elektrik enerjisi üretilecektir. ÇED sürecinde yürütülen akademik çalışmalar, proje için belirlenen teknoloji ve metotların uygulanabilir olduğunu, faaliyet yerinin isabetli seçildiğini, işletim modeli açısından da tesisin kamu yararı niteliği taşıdığını ortaya koymuştur.

İlçede kurulması planlanan tesisin doğa ve halk sağlığı açısından tehlike oluşturacağı söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır. Tesisin çevre ve insan sağlığı açısından herhangi bir riski yoktur. Bilimsel gerçekler ve yasalar doğrultusunda yapılacak, bölgeye istihdam ve katma değer kazandıracak bu projenin hayata geçmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi kararlılıkla çalışmalarını sürdürecektir" - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel