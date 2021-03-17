Büyükşehirden Çanakkale Destanı Kahramanlık Türküleri Konseri
17.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:23
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta "Çanakkale Destanı Kahramanlık Türküleri Konseri" düzenleyecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta "Çanakkale Destanı Kahramanlık Türküleri Konseri" düzenleyecek.
Konser, ABB TV, Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve Kanal V'den izlenebilecek.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti, konserde kahramanlık türkülerini seslendirecek.
Konser, 18 Mart saat 19.30'da başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca