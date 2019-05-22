Büyükşehirden Bodrum Açıklaması: "Dsi Şartnameye Uygun Malzeme Kullanmadı"

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bodrum'da meydana gelen ana su borusundaki patlama ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Bodrum İlçesi Torba Mahallesinde bulunan ve Bodrum'un içme suyunu karşılayan Devlet Su İşleri (DSİ) ana isale hattında patlak meydana geldi. 2011 yılında DSİ tarafından yapımı tamamlanan hatta yanlış tipte boru kullanıldığı tespit edilmiş ve bu nedenle devreye alındığı günden bu yana hatta 1200'ün üzerinde patlak meydana gelmiştir. Bu hatların şartnameye uygun malzeme kullanılmadan yapılması nedeniyle MUSKİ tarafından devri kabul edilmemiş ancak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için işletilmeye ve meydana gelen arızaların tamiratı ekiplerimizce yapılmaya devam edilmektedir.

Bugün öğle saatlerinde 800'lük CTP hatta meydana gelen patlak nedeniyle bölgede bulunan ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana gelmiştir. Ev ve iş yerlerinde oluşan su baskınlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, İtfaiye ekipleri ve Bodrum Belediyesi müdahale ederken yarın hasar tespit çalışmalarına başlanacaktır. Hatta meydana gelen patlak nedeniyle MUSKİ ekiplerimiz kısa sürede tamirat çalışmalarını başlattı ve arızanın giderilmesi için yoğun çaba sarf etmektedir. Devam eden çalışmalar nedeniyle Gündoğan, Göltürkbükü ve Yalıkavak Mahallelerine yarın (23.05.2019) saat 20.00'a kadar su verilemeyecektir" diye ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA