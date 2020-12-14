Büyükşehirden Bekilli'ye modern üst yapı
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Büyükşehirden Bekilli'ye modern üst yapı

14.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:10
Büyükşehirden Bekilli'ye modern üst yapı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin alt yapısını tamamen yenilediği Bekilli ilçe merkezinde üst yapı çalışmaları tamamlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin alt yapısını tamamen yenilediği Bekilli ilçe merkezinde üst yapı çalışmaları tamamlandı. Yol çizgileri de bitirilen Bekilli'nin modern bir üst yapıya kavuştuğunu kaydeden Başkan Zolan, kentin 19 ilçesi, 616 mahallesine güzellikler katmaya devam ettiklerini belirtti.

Denizli merkez ile birlikte ilçelerde de yatırımlarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce başladığı Bekilli ilçe merkezindeki sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Altyapı çalışmaları Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından bir süre önce bitirilen Bekilli merkezde sıcak asfalt kaplanan yolların yol çizgi çalışması da tamamlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafiğin güvenli ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına neden olacak kazaların en aza indirilmesi ve işaretlemelerin eksiksiz tamamlanması çalışmaları kapsamında yollarda çizgi çalışması gerçekleştirdi.

"Bu güzellikler inşallah torunlarımızın torunlarına hizmet edecek"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yol çizgileri de bitirilen Bekilli ilçe merkezinin altyapının ardından modern bir üst yapıya da kavuştuğunu söyledi. Denizli'nin 19 ilçesi, 616 mahallesine güzellikler katmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Bekilli ilçemizde altyapımızı baştan aşağıya yeniledikten sonra çok şükür üst yapımızı da bitirdik. Bu güzellikler inşallah torunlarımızın torunlarına hizmet edecek. Bekilli'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Büyükşehirden Bekilli'ye modern üst yapı
Büyükşehirden Bekilli'ye modern üst yapı
Büyükşehirden Bekilli'ye modern üst yapı
Büyükşehirden Bekilli'ye modern üst yapı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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