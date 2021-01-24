Büyükşehirden Barınma Evi hizmeti

Samsun Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Barınma Evi, sokakta kalan kimsesiz vatandaşlara yuva oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 8 dönüm üzerine inşa edilen ve 7 gün 24 saat hizmet veren 20 kişi kapasiteli barınma evinde her öğün sıcak yemek çıktığı belirtildi.

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı evin, ihtiyaç sahibi kişiler, konaklama ihtiyacı olan aileler, hasta ve refakatçileri ağırladığı vurgulanan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yılın 12 ayında hizmet veren merkezde üç öğün yemek, temizlik ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz sunulduğunu, inşaatına geçtiğimiz yıl başlanan Barınma Evi'nin kısa sürede bitirilerek hizmete sunulduğunu aktardı.

Demir, sokakta yaşayan vatandaşlar için sıcak bir yuva inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, "Günü birlik Samsun'a gelen, hastaneye ziyarete gelen ve kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımıza konaklama hizmeti de verebilecek durumda. Geçtiğimiz yıl itibariyle inşaat başladı ve kısa sürede tamamlanarak kış dönemine hazır hale getirildi. Emniyet birimlerimizce ya da vatandaşlarımızın ihbarlarıyla bize ulaşan kişileri misafir ediyoruz. Sağlık, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetlerinin tamamını veriyoruz." ifadesinde bulundu.

Barınma Evi'nde psikolojik danışmanlık hizmetinin de verildiğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Aileleriyle yaşadığı sıkıntıdan dolayı sokakta kalan vatandaşlarımızın aileleri ile iletişime geçip problemlerin çözümü için psikolojik danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Sıcak, güvenli, hiçbir sorun olmayacak şekilde sosyal devlet anlayışı ile ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza kucak açıyoruz. İşi olmayan vatandaşlarımızı yine belediyemizin İstihdam Bürosu'na yönlendiriyoruz. Hızlı bir şekilde iş bulabilmeleri için takip ediyoruz. Barınma Evimiz ikili ve tekli odalara sahip. Odalarımızda televizyon, masa, dolaplar mevcut. 24 saat sıcak suyu olan banyosu, tuvaleti ile bir kişinin ev ortamında ihtiyaç duyabileceği ne varsa her şeye sahip bir merkez."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü