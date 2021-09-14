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Büyükşehirden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliği

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Büyükşehirden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliği

Ulusal koordinatörlüğü Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) Muğla'da 16-22 Eylül tarihleri arasında başlıyor.

Ulusal koordinatörlüğü Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) Muğla'da 16-22 Eylül tarihleri arasında başlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta boyunca değişik etkinlikler düzenlenecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası 16-22 Eylül tarihleri arasında Muğla'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından değişik aktiviteler ile kutlanacak. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sağlıklı yaşamda hareketin önemine dikkat çekilecek. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması ise "Sürdürülebilir Ulaşım, Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında; 'Sokak Bizim', 'Bisikletli Yaşam', 'Araçsız Gün', '4800 Adım', 'Ofis Egzersizleri', 'Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Avrupa Hareketlik Haftası etkinleri çerçevesinde 17 Eylül Cuma günü Menteşe'de saat 08. 00'de, Milas Atapark'ta saat 18. 00'da sağlıklı ve güvenli spor yapma etkinliği düzenlenecek. 18 Eylül Cuma günü Menteşe Kışla Parkında Mor Pedal ile Bisikletli Yaşam Etkinliği, 19 Eylül Pazar günü saat 16. 00-18. 00 arasında Menteşe'de Tekel Kavşağı, Cumhuriyet Meydanı arasında sokak bizim etkinliği gerçekleştirilecek. 22 Eylül Çarşamba günü ise Menteşe Atatürk Bulvarında 4800 adım etkinliği ve araçsız gün etkinliği ile Avrupa Hareketlik Haftası sona erecek.

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