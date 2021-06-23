Büyükşehirden 'Atıkmatik' ve 'Maskematik'
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Büyükşehirden 'Atıkmatik' ve 'Maskematik'

Büyükşehirden 'Atıkmatik' ve 'Maskematik'
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Büyükşehirden 'Atıkmatik' ve 'Maskematik'Atıklara 'Matik' çözümüAntalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'ne geri dönüşümlü atık otomatı ve maske otomatı yerleştirdi.

Büyükşehirden 'Atıkmatik' ve 'Maskematik'

Atıklara 'Matik' çözümü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'ne geri dönüşümlü atık otomatı ve maske otomatı yerleştirdi. Otomatlar ile çevre bilincinin arttırılması amaçlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşümlü atık otomatı ve maske otomatını Beachpark'taki "Sahilde Sinema Var" etkinlik alanında test ediyor. Çevreye olan bilincin arttırılması amaçlayan projede geri dönüşümlü atık otomatından kazanılan puanlarla belediye şirketi EKDAĞ'ın etkinlik alanındaki büfesinden alışveriş yapılabiliyor. Maske otomatı ise büyük çevre sorunlarına neden olan kullanılmış maskenin karşılığında, yeni maske veriyor.

DÜNYANIN SORUNU

Pandemi nedeniyle tüm dünyanın sorunu olan atık maske problemi için Antalya Büyükşehir Belediyesi, otomat ile çözüm buldu. Demosu yaptırılan otomatta, kullanılmış maske verilip yerine, temiz maske alınıyor. Bulaşıcı riski olan tehlikeli bir atık olan maskelerin bu kapsamda güvenli bir şekilde toplanıp imha edilmesi sağlanacak. Maske otomatlarının üzerine ile maskenin yarattığı sorunlarla ilgili bilgilendirmelerde bulunulacak.

İÇECEK AMBALAJLARI ALIŞVERİŞ

Atıkla ilgili diğer proje olan geri dönüşümlü atık otomatında ise cep telefonundan barkot okutulduktan sonra, cam, kağıt, teneke gibi içecek ambalajları otomata atılıyor. Otomat, her atık için kullanıcının hesabına puan yüklüyor. Yüklenen puanlarla EKDAĞ'ın "Sahilde Sinema Var" etkinliğinde kurduğu büfeden alışveriş yapılıyor. Puanlar, ilerleyen günlerde geri dönüşümlü atık otomatlarının yaygınlaşmasının ardından bütün EKDAĞ sosyal tesislerinde kullanılabilecek.

MASKE OTOMATI TÜRKİYE'DE İLK

Türkiye'de ambalaj atıklarının geri dönüşüm oranının yüzde 10'larda olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı Lokman Atasoy, amaçlarının bu otomatlarla ambalajların ve maskelerin çöp olmadığını göstermek olduğunu, aynı zamanda çevre bilincine vurgu yapmak olduğunu açıkladı. Maske otomatının Türkiye'de ilk olduğunu belirten Atasoy, "Otomatlar büyük ilgi görüyor. Önümüzdeki günlerde sayılarını arttıracağız" diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre

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