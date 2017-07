Büyükşehirden Arıcılığa 211 Bin TL'lik Destek

Arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin artırılması için büyük çaba sarf eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, arıcılığı profesyonel yapanlara yönelik desteklerini sürdürüyor. Son iki yılda sektörde faaliyet gösteren arıcılara 211 bin TL'lik destekte bulunan belediye, üretimin artmasına paralel olarak destek vermeye devam edecek.



TÜİK verilerine göre arı üretiminde dünyada ikinci sırada olan Türkiye'de 7 milyon 700 bin arı kovanı bulunuyor. Ülke genelinde 107 bin ton, sektörde dünyada 115 ülkeyi geride bırakan Karadeniz Bölgesi'nde 1 milyon 38 adet kovanda 20 bin 71 ton üretiliyor. 2014 yılına kadar aracılığın ve bal üretiminin düşük seviyede olduğu Samsun'da ise sektör, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığının, 2 yıldır sürdürdüğü çalışmalar ve desteklerle giderek büyüyor.



Samsun Arıcılar Birliğinden alınan bilgiye göre bin 600'e yakın işletmenin bulunduğu il genelinde üye sayısı 240'dan 850'ye, arı kovanı sayısı da 81 bin 300'e ulaştı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının arı yetiştiriciliğinin ve bal üretiminin artırılmasına yönelik verdiği kraliçe ana arı, polen tuzakları ve çiftleştirme kutuları destekleriyle 2014 yılında yaklaşık bin 200 ton olan bal üretimi, 2015'te bin 300 ton, 2016'da ise yaklaşık bin 700 tona çıktı. İki yılda verilen desteklerin toplam miktarı ise 211 bin TL.



Genç ana arı dağıtımı gerçekleştirilerek arıcılarda bilinç oluşturan Daire Başkanlığı, arıcılığı geliştirip bal üretimini artırarak kırsalda yaşayan insanların gelirini yükseltmeyi arzuluyor. Bu amaçla başkanlık, sektörde kim profesyonelce ve bilimsel kriterler eşliğinde hareket ederek üretim yaparsa kaynak aktarmaya devam edecek. 2017 yılının arıcılar için bol bereketli geçmesi temennisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, arıcıların her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Verdikleri destek ve yaptıkları ana arı eğitimleri sonucunda Samsun'da arıcıların arı yetiştiriciliğinde yeterli bilgi ve bilinç düzeyine eriştiklerini ifade eden Arlı, sektörün kentsel anlamda geleceğinin parlak olduğuna olduğunu inandığını vurguladı.



Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı Rasim Kaplan ise Büyükşehir Belediyesinin destek ve yatırımlarının sektörün gelişmesine büyük fayda sağladığını kaydetti. Verimliliğin arttığına dikkat çeken Kaplan, "Bu sonuçlar bizlere, yaptığımız ortak projelerin, üreticinin kendi ana arısını üretme yönüne çevirmemiz gerektiğini göstermiştir. Bu kapsamda 2017 yılı için toplam maliyeti 110 bin 700 TL olan Büyükşehir Belediyemizin maddi desteğiyle 738 üreticimize, 2'şer adet olmak üzere toplamda bin 476 adet ana arı çiftleştirme kutusu dağıtılmıştır. Bu da arıcılıktaki ilerlemenin aratarak devam edeceğine işarettir. Böylece her arıcımız gereksinimi olan ana arıyı bizzat kendisi üretecek kapasiteye sahip olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



"Seyyar arıcılık da arttı"



Samsun'un Türkiye geneli bal üretiminde 10, Karadeniz Bölgesi'nde ise Ordu ve Giresun'dan sonra 3. sırada yer aldığını ifade eden kaplan, seyyar arıcılığında da arttığı bilgisini verdi. Kaplan, "Eskiden gezici arıcılık azdı. Oysa arı hayat demektir. Köylülerimiz bunu yeni anlıyor. Türkiye'nin hemen her yerinde Samsunlu arıcılar var. Bu şehrimiz arıcılığı için önemli bir gelişmedir. Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'ın sektörümüz için emeği ve hatırı çoktur. Arıcılığa çok ciddi destekler verdi veriyor. Bu anlamda şanslı olup kendisiyle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN