Samsun'da, ilklere imza atan Türk kadınlarının fotoğraflarından oluşan sergi açıldı
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Samsun'da, ilklere imza atan Türk kadınlarının fotoğraflarından oluşan sergi açıldı

10.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:51
Samsun'da, ilklere imza atan Türk kadınlarının fotoğraflarından oluşan sergi açıldı

Samsun'da, mesleklerinde ilkleri gerçekleştiren başarılı 49 kadının fotoğrafının yer aldığı sergi izlenime sunuldu.

Samsun'da, mesleklerinde ilkleri gerçekleştiren başarılı 49 kadının fotoğrafının yer aldığı sergi izlenime sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet'in Yetiştirdiği Kadın İlkler" sergisi, Kent Müzesi'nde açıldı.

Sergide, ilk Türk kadın seramik sanatçısı Füreya Koral, ilk kadın vali Lale Aytaman, seçilmiş ilk kadın muhtar Gül Esin, Türkiye'nin ilk kadın tiyatro ve sinema sanatçısı Neyvire Neyir'in de aralarında bulunduğu kadınların kısa hikayeleri de ziyaretçilere sunuluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, serginin tüm kadınlara ilham olacağını düşündüğünü belirterek, "Kadınlarımızın her alanda varlığını güçlendirerek yaptığımız tüm proje, yatırım ve hizmetlerde onların azmi ve gücünden yararlanıyoruz. Cumhuriyetimizin yükselmesinde, demokrasimizin gelişmesinde ve kültürümüzün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılmasında eğitimli, çalışkan, özgür düşünceli Türk kadınlarımıza büyük görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduklarını vurgulayan Demir, kadına yönelik şiddeti önlemede eğitimin önemine dikkati çekti.

Sergi ay sonuna kadar açık kalacak.

Samsun'da, ilklere imza atan Türk kadınlarının fotoğraflarından oluşan sergi açıldı
Samsun'da, ilklere imza atan Türk kadınlarının fotoğraflarından oluşan sergi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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